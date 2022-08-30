Бробби сал жертвой расизма в Утрехте

Мы уже сообщали о том, что амстердамский «Аякс» является единственным клубом, который не потерял очки после четырех туров Эредивизии, в матче четвертого тура команда выиграла в Утрехте, а Брайан Бробби забил второй гол. Однако после этого, как сообщает ESPN, группа фанатов «Утрехта» изобразила крики мартышки, и Бробби прекрасно понял, в чей это адрес выпад.

- После игры я посмотрел в телефон, и мне об этом написали очень многие, в том числе и мой брат. Я хочу сказать, что это меня не раздражает, мне безразлично. В конце концов, «Аякс» выиграл, а они проиграли, - философски заметил Бробби.