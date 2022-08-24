«Челси» и «Аякс» назначили новую встречу по трансферу Зиеша

Шансы полузащитника «Челси» Хакима Зиеша на возвращение в амстердамский «Аякс» становятся всё больше. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы назначили новую встречу на ближайшее время, чтобы обсудить трансфер марокканца.

Напомним, что Зиеш отправился в Амстердам сразу после воскресного матча «Челси» против «Лидса». На переговорах с «Аяксом» марокканец обсудил своё возможное возвращение в клуб. Оно состоится только в том случае, если «Манчестер Юнайтед» сможет выкупить у нидерландцев правого вингера Антони.

Сегодня также появились слухи, что в гонку за Зиешем может ворваться «Тоттенхэм».