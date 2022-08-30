«Манчестер Юнайтед» пытался перехватить Исака у «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед» планировал перехватить шведского нападающего Александра Иска у «Ньюкасла», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний форвард сразу же отказал манкунианцам, поэтому этот трансфер не состоялся.

Напомним, 26 августа Исак перешёл в «Ньюкасл» из испанского клуба «Реал Сосьедад» за рекордные для «сорок» 65 миллионов евро плюс 5 миллионов могут быть выплачены испанцам в виде бонусов. Сам футболист заключил пятилетний контракт.

В общей сложности нападающий провёл за «Реал Сосьедад» 132 матча, забив в них 44 гола и отдав восемь результативных передач.