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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпулю» интересен Кроос

 
29 Августа 2022 • 15:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
1 1.30 X 5.60 2 9.50
31.08 22:00

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу, сообщает Fichajes.

По информации источника, в услугах 32-летнего немца заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Пи этом отмечается, что в шорт-лист английского клуба также входят полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и футболист мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте.

Действующий контракт Крооса со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провёл в составе «Реала» три матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Тони Кроос Френки де Йонг Маркос Льоренте Трансферы футбола - лето 2022
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