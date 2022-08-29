«Ливерпулю» интересен Кроос

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу, сообщает Fichajes.

По информации источника, в услугах 32-летнего немца заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Пи этом отмечается, что в шорт-лист английского клуба также входят полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и футболист мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте.

Действующий контракт Крооса со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провёл в составе «Реала» три матча, не отметившись в них результативными действиями.