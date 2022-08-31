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Клопп: «Мы претендовали на одного полузащитника, но он выбрал другой клуб»

 
31 Августа 2022 • 01:17 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал очередной комментарий на тему покупки нового полузащитника.

«Красные» остро нуждаются в усилении средней линии, но задача клуба осложняется скорым закрытием трансферного окна.

«Мы были заинтересованы в подписании одного полузащитника, но он решил перейти в другой клуб – такое случается, – рассказывает Клопп на пресс-конференции. – Некоторые игроки, которые нам интересны, на данный момент недоступны, и мы готовы с этим смириться», – заявил немецкий наставник.

Этим летом «Ливерпуль» потратил на трансферы порядка 85 млн евро, 75 из которых пришлись на подписание Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Трансферы футбола - лето 2022
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