Клопп: «Мы претендовали на одного полузащитника, но он выбрал другой клуб»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал очередной комментарий на тему покупки нового полузащитника.

«Красные» остро нуждаются в усилении средней линии, но задача клуба осложняется скорым закрытием трансферного окна.

«Мы были заинтересованы в подписании одного полузащитника, но он решил перейти в другой клуб – такое случается, – рассказывает Клопп на пресс-конференции. – Некоторые игроки, которые нам интересны, на данный момент недоступны, и мы готовы с этим смириться», – заявил немецкий наставник.

Этим летом «Ливерпуль» потратил на трансферы порядка 85 млн евро, 75 из которых пришлись на подписание Дарвина Нуньеса из «Бенфики».