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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Карвальо: «Оказался в нужное время в нужном месте»

 
01 Сентября 2022 • 03:07 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
окончен

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дал настоящий бой «Ливерпулю» на его поле, однако пропустил два гола во втором тайме и был бит буквально на последних секундах игры. Второй гол «Ливерпуля» забил Фабио Карвальо, который после матча поведал, как ему удалось принести своей команде столь  нужную победу.

- Я просто оказался в нужное время в нужном месте. Наши фаны не позволили нам согласиться на ничью, мы шли вперед. Без них этот успел не состоялся бы. Мы заработали эти три очка, несмотря на то, что соперник пытался тянуть время. Будем развивать этот успех, - цитирует Карвальо BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Фабио Карвальо
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окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
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