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Клопп – о победе над «Ньюкаслом»: «Идеальный способ выиграть матч»

 
01 Сентября 2022 • 00:54 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в восторге от победы своей команды над «Ньюкаслом», добытой на последних секундах.

Встреча, прошедшая в рамках пятого тура Премьер-лиги, завершилась со счётом 2:1. По ходу матча «красным» пришлось отыгрываться.

«Это была сложная, очень страстная игра, и мы забили победный гол в идеальный момент.

Трудно найти ритм в игре, когда с самого начала всё идёт не так. Ещё до того, как соперник повёл в счёте, мы выглядели немного потерянными.

В итоге мы добились своего, и это лучший способ выиграть футбольный матч. Я очень доволен. Это было грандиозно и запомнится на долгие годы», – поделился эмоциями немецкий специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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