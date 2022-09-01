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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал о травме Хендерсона

 
01 Сентября 2022 • 08:08 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о повреждении полузащитника Джордана Хендерсона, которое футболист получил по ходу вчерашнего матча пятого тура Премьер-лиги против «Ньюкасла» (2:1). Из-за травмы хавбек был заменен на 71-й минуте встречи.

«У Джордана травма задней поверхности бедра, это для нас очень некстати. Он испытал сильную боль, из-за которой не смог продолжить встречу. Мне пришлось прибегнуть к замене», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

Напомним, что «Ливерпуль» одержал победу над «сороками» со счетом 2:1. Решающий гол мерсисайдцы забили к компенсированное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Джордан Хендерсон
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