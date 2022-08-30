«Ливерпуль» вряд ли купит нового полузащитника

«Ливерпуль» не может найти достойного кандидата на усиление полузащиты. По информации от Daily Mail, мерсисайдский клуб вряд ли усилится новым хавбеком до конца трансферного окна.

Одним из вариантов для «красных» был Конрад Лаймер из «РБ Лейпцига», от которого ранее отказалась «Бавария». Тем не менее, «Ливерпуль» не считает нужным платить 30 миллионов евро за игрока, у которого через год заканчивается контракт.

Напомним, что из-за травм «Ливерпулю» в ближайшее время не могут помочь такие полузащитники, как Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс. В данный момент мерсисайдский клуб идёт в АПЛ на девятом месте.