«Ливерпуль» сделал предложение по трансферу бывшего полузащитника «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» намерен усилиться полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом. По информации от Liverpool Echo, мерсисайдский клуб сделал официальное предложение по трансферу бразильца.

Напомним, что «Ливерпуль» находится в активном поиске нового полузащитника, ведь в лазарете клуба находятся сразу три хавбека: Тьяго Алькантара, Кёртис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен. Луис из «Астон Виллы» является одной из опций.

С 2017 по 2019 год Дуглас Луис являлся футболистом «Манчестер Сити». Игрока связывали с такими клубами, как «Рома» и «Арсенал», но пока что бразилец остаётся в «Астон Вилле».