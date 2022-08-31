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«Ливерпуль» сделал предложение по трансферу бывшего полузащитника «Манчестер Сити»

 
31 Августа 2022 • 12:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.08 X 11.50 2 28.00
Через 7 ч. 57 мин.

«Ливерпуль» намерен усилиться полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом. По информации от Liverpool Echo, мерсисайдский клуб сделал официальное предложение по трансферу бразильца.

Напомним, что «Ливерпуль» находится в активном поиске нового полузащитника, ведь в лазарете клуба находятся сразу три хавбека: Тьяго Алькантара, Кёртис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен. Луис из «Астон Виллы» является одной из опций.

С 2017 по 2019 год Дуглас Луис являлся футболистом «Манчестер Сити». Игрока связывали с такими клубами, как «Рома» и «Арсенал», но пока что бразилец остаётся в «Астон Вилле».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Астон Вилла Дуглас Луис Трансферы футбола - лето 2022
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31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
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