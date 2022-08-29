Гвардиола – о Холанне: «Цифры – это хорошо, но он здесь для того, чтобы помогать нам побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность нападающего Эрлинга Холанна, который оформил хет-трик в недавнем матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Теперь норвежец возглавляет таблицу лучших бомбардиров АПЛ с 6 голами.

«Он мог оформить хет-трик в ворота «Вест Хэма», но я заменил его. Мы здесь для того, чтобы выигрывать матчи, а не забивать два или три гола за игру. Цифры – это хорошо, но он здесь для того, чтобы помогать нам побеждать. Остальное не так важно», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Холанн перебрался в «Манчестер Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии».