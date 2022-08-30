Холанн помог «Манчестер Сити» найти нового защитника

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн убедил руководство клуба обратиться к кандидатуре Мануэля Аканджи на трансферном рынке.
«Горожане» задались целью усилить центр обороны до закрытия летнего трансферного окна, и 22-летний норвежец предложил подписать своего бывшего товарища по дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи, сообщает журналист Мануэль Вэт. Рекомендация Холанна сыграла важную роль в итоговом решении «Манчестер Сити» заняться приобретением 27-летним швейцарцем.
Трансфер обойдётся английскому гранду в 17-18 млн евро, о чём сегодня сообщили авторитетные ресурсы.
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