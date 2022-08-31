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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн побил рекорды Куинна и Агуэро

 
31 Августа 2022 • 22:21 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Ноттингем Форест
1 1.08 X 11.50 2 30.00
2-й тайм

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает дома «Ноттингем Форест» и уже в первом тайме хозяева показали, кто есть кто на поле. Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь неистовствует на поле - он забил три мяча в первой половине матча, доведя свет своих голов уже до девяти в первых пяти матчах чемпионата.

Он побил абсолютные рекорды результативности в АПЛ после первых пяти туров - до этого высшее достижение составляло восемь голов в первых пяти турах, это удавалось Майку Куинну и Серхио Агуэро.

Следить за событием матча между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ноттингем Форест Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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Идет 51 минута Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
Идет 52 минута Арсенал 1:0 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
Идет 52 минута Манчестер Сити 4:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
Идет 52 минута Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
Идет 39 минута Ливерпуль 0:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.75 2.05
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