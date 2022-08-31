Холанн побил рекорды Куинна и Агуэро

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает дома «Ноттингем Форест» и уже в первом тайме хозяева показали, кто есть кто на поле. Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь неистовствует на поле - он забил три мяча в первой половине матча, доведя свет своих голов уже до девяти в первых пяти матчах чемпионата.

Он побил абсолютные рекорды результативности в АПЛ после первых пяти туров - до этого высшее достижение составляло восемь голов в первых пяти турах, это удавалось Майку Куинну и Серхио Агуэро.

Следить за событием матча между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.