«Ноттингем Форест» почти согласовал свой 19-й трансфер, на этот раз клуб усилится защитником другого клуба АПЛ

«Ноттингем Форест» практически согласовал трансфер центрального защитника «Вулверхэмптона» Вилли Боли. «Лесники» рассчитывают заключить сделку в ближайшие 24 часа, чтобы француз уже завтра прошёл медобследование и подписал контракт.

Таким образом Боли должен стать 19 трансфером «Ноттингем Форест» в это окно. К сегодняшнему дню клуб потратил на рынке 157 миллионов евро. При этом не исключено, что помимо Боли в команду могут прийти ещё несколько новичков.

«Ноттингем Форест» после четырёх туров Английской премьер-лиги набрал 4 очка. Команда Стива Купера идёт на 14 месте в турнирной таблице чемпионата.