Альварес сравнил чемпионаты Англии и Аргентины

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес дал интервью представителям СМИ после разгромной победы над «Ноттингем Форест» (6:0) во встрече пятого тура Английской премьер-лиги. В этом матче аргентинский нападающий отметился двумя забитыми мячами.

«Доволен выступлением команды. Рад своему дублю и теплому приему со стороны болельщиков. Некоторые моменты в АПЛ похожи на аргентинскую лигу, например, игра в прессинге. Однако футбол в Англии намного быстрее, мне нужно адаптироваться к таким скоростям. Партнеры помогают мне, за что я им благодарен», - передает слова игрока BBC.

После пяти туров «горожане» с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице.