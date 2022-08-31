​Интересный факт: Холанн пока идёт по графику Агуэро

В летнее трансферное окно Эрлинг Холанн перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Пресс-служба Английской премьер-лиги в социальных сетях обратила внимание на то, что Холанн пока что идёт по графику Серхио Агуэро, который за десять лет выступлений за «горожан» стал без преуменьшения легендой клуба.

В первых своих матчах АПЛ за «Манчестер Сити» и Холанн, и Агуэро забили по 2 гола. Во вторых матчах оба не забивали, в третьих – забивали по разу, а в четвёртых – оформляли хет-трики.

Впереди у Эрлинга Холанна пятый матч Премьер-лиги за «Манчестер Сити». Чтобы продолжить идти по графику Серхио Агуэро, норвежцу нужно оформить дубль в игре против «Ноттингем Форест».