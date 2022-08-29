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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Холанн – замечательный парень»

 
29 Августа 2022 • 01:08 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
31.08 21:30

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень доволен не только игрой, но и поведением Эрлинга Холанна.

«Важно отметить то, насколько он скромный, приземлённый. Отличный парень. Он мог вести себя совершенно иначе, оказавшись здесь, но он проявляет себя с отличной стороны. Мы в «Манчестер Сити» просто в восторге от него – дело не только в голах, но и в том, сколько счастья он излучает», – высказался о норвежском нападающем главный тренер «горожан».

Эрлинг Холанн присоединился к «Манчестер Сити» этим летом, перебравшись из дортмундской «Боруссии». В первых пяти матчах на английских полях 22-летний форвард забил шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2022 в 01:14
Да, неплохой...
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окончен Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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