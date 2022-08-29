Гвардиола: «Холанн – замечательный парень»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень доволен не только игрой, но и поведением Эрлинга Холанна.

«Важно отметить то, насколько он скромный, приземлённый. Отличный парень. Он мог вести себя совершенно иначе, оказавшись здесь, но он проявляет себя с отличной стороны. Мы в «Манчестер Сити» просто в восторге от него – дело не только в голах, но и в том, сколько счастья он излучает», – высказался о норвежском нападающем главный тренер «горожан».

Эрлинг Холанн присоединился к «Манчестер Сити» этим летом, перебравшись из дортмундской «Боруссии». В первых пяти матчах на английских полях 22-летний форвард забил шесть голов.