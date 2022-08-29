Конте: «Не думаю, что Ришарлисон хотел проявить неуважение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил поведение нападающего Ришарлисона во вчерашнем матче АПЛ против «Ноттингем Форест». Напомним, что «шпоры» обыграли «лесников» на выезде со счётом 2:0. После игры тренер хозяев Стив Купер обвинил Ришарлисона в неуважении, считая, что тот намеренно издевался над соперниками.

«Не думаю, что Ришарлисон хотел проявить неуважение. «Ноттингем Форест» – отличная команда с великой историей», – сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что Ришарлисон перебрался в «Тоттенхэм» этим летом из «Эвертона». «Ириски» до сих пор не смогли найти бразильцу подходящую замену.