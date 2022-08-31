Холанн: «Невероятно, лучше и не скажешь»

В матче пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уничтожил дома «Ноттингем Форест», а Эрлинг Холанн забил три мяча уже в первом тайме, установив новый абсолютный рекорд АПЛ. После матча норвежский суперфорвард прокомментировал свои успехи.

- Это удивительно, больше и лучше тут и не скажешь. Первый тайм стал продолжением второй половины встречи против «Кристал Пэлас» - мы просто играли в удовольствие. Было очень приятно, жаловаться не на что. Надо просто продолжать в том же духе, - цитирует Холанна BT Sport.