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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Невероятно, лучше и не скажешь»

 
31 Августа 2022 • 23:35 Комментировать
Манчестер Сити
6:0
Ноттингем Форест
окончен

В матче пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уничтожил дома «Ноттингем Форест», а Эрлинг Холанн забил три мяча уже в первом тайме, установив новый абсолютный рекорд АПЛ. После матча норвежский суперфорвард прокомментировал свои успехи.

- Это удивительно, больше и лучше тут и не скажешь. Первый тайм стал продолжением второй половины встречи против «Кристал Пэлас» - мы просто играли в удовольствие. Было очень приятно, жаловаться не на что. Надо просто продолжать в том же духе, - цитирует Холанна BT Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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окончен Арсенал 2:1 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
окончен Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
окончен Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.75 2.05
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