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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» разделаться с «Ноттингем Форест»

 
31 Августа 2022 • 23:20 Комментировать (2)
Манчестер Сити
6:0
Ноттингем Форест
окончен

В пятом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» уничтожил оборону «Ноттингем Форест», одержав самую крупную победу в сезоне. Уже к перерыву Эрлинг Холанн оформил хет-трик, при этом в каждом случае самое активное участие в голевых атаках принимал Фил Фоден.

Хулиан Альварес проверил на прочность штангу, а Жоау Канселу со средней дистанции вонзил мяч в девятку, а точку поставил дубль Альвареса - 6:0.

«Сити» с 13 очками идет на втором месте, новички откатились на 15-ю позицию.

Протокол игры  
Манчестер Сити6:0Ноттингем Форест
(1:0) Холанн Эрлинг12'  
(2:0) Холанн Эрлинг23'  
(3:0) Холанн Эрлинг38'  
(4:0) Канселу Жоау50'  
(5:0) Альварес Хулиан65'  
(6:0) Альварес Хулиан87'  
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс ДжонДиаш РубенКанселу Жоау 68' (Гомес Серхио ( 68') Силва БернардуРодри Эрнандес 55' (Палмер Коул ( 55') Гюндоган ИлкайАльварес ХулианХоланн Эрлинг 69' (Де Брёйне Кевин ( 69') Фоден Фил 55' (Марез Рияд ( 55')
Запасные: Найт БенГомес КлаудиоОртега ШтефанУилсон-Эсбранд Джош
Хендерсон ДинУорролл ДжоКуйяте Шейку 79' (Бьянкон Жулиан ( 79') Маккена СкоттУильямс НекоЛоди Ренан 69' (Тоффоло Харри ( 69') Йейтс Райан 69' (Колбэк Джек ( 69') Фройлер РемоО'Брайен ЛьюисДжонсон Бреннан 58' (Деннис Эммануэль ( 58'  76') Гиббс-Уайт Морган 58' (Авонийи Тайво ( 58')
Запасные: Сарридж СэмКук СтивХеннесси УэйнЛингард Джесси
31 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ноттингем Форест Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
31 Августа 2022 в 23:45
Вот это матчег! :)
roksanvanino2015
31 Августа 2022 в 23:23
нотингем тот же вальядолид - че приехали, ни одного вразумительного действия за 90 минут. Больше похоже на какую то университетскую команду. И вот на этот мусор 150 мультов отдали? ... пффф.. отдали бы мне, вот реально пользы больше бы было
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окончен Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
окончен Арсенал 2:1 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
окончен Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.75 2.05
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