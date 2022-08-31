Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» разделаться с «Ноттингем Форест»

В пятом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» уничтожил оборону «Ноттингем Форест», одержав самую крупную победу в сезоне. Уже к перерыву Эрлинг Холанн оформил хет-трик, при этом в каждом случае самое активное участие в голевых атаках принимал Фил Фоден.
Хулиан Альварес проверил на прочность штангу, а Жоау Канселу со средней дистанции вонзил мяч в девятку, а точку поставил дубль Альвареса - 6:0.
«Сити» с 13 очками идет на втором месте, новички откатились на 15-ю позицию.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг12'
|(2:0) Холанн Эрлинг23'
|(3:0) Холанн Эрлинг38'
|(4:0) Канселу Жоау50'
|(5:0) Альварес Хулиан65'
|(6:0) Альварес Хулиан87'
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Стоунс Джон•Диаш Рубен•Канселу Жоау68' (Гомес Серхио (68') •Силва Бернарду•Родри Эрнандес55' (Палмер Коул (55') •Гюндоган Илкай•Альварес Хулиан•Холанн Эрлинг69' (Де Брёйне Кевин (69') •Фоден Фил55' (Марез Рияд (55')
Хендерсон Дин•Уорролл Джо•Куйяте Шейку79' (Бьянкон Жулиан (79') •Маккена Скотт•Уильямс Неко•Лоди Ренан69' (Тоффоло Харри (69') •Йейтс Райан69' (Колбэк Джек (69') •Фройлер Ремо•О'Брайен Льюис•Джонсон Бреннан58' (Деннис Эммануэль (58') • 76'Гиббс-Уайт Морган58' (Авонийи Тайво (58')
Запасные: Сарридж Сэм•Кук Стив•Хеннесси Уэйн•Лингард Джесси
31 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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