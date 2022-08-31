Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» разделаться с «Ноттингем Форест»

В пятом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» уничтожил оборону «Ноттингем Форест», одержав самую крупную победу в сезоне. Уже к перерыву Эрлинг Холанн оформил хет-трик, при этом в каждом случае самое активное участие в голевых атаках принимал Фил Фоден.

Хулиан Альварес проверил на прочность штангу, а Жоау Канселу со средней дистанции вонзил мяч в девятку, а точку поставил дубль Альвареса - 6:0.

«Сити» с 13 очками идет на втором месте, новички откатились на 15-ю позицию.