Бернарду Силва не покинет «Манчестер Сити» этим летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не покинет английский клуб нынешним летом, сообщает RAC1.

Ранее сообщалось, что 28-летний португалец может перейти в «Барселону» или в «ПСЖ». Однако трансфер в парижский клуб сорвался, а каталонцы, по всей видимости, уже не успеют приобрести игрока до конца текущего трансферного окна, несмотря на желание самого футболиста перебраться в Испанию.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «горожан» четыре матча, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.