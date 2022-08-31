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Бернарду Силва не покинет «Манчестер Сити» этим летом

 
31 Августа 2022 • 13:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.08 X 11.50 2 28.00
Через 6 ч. 25 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не покинет английский клуб нынешним летом, сообщает RAC1.

Ранее сообщалось, что 28-летний португалец может перейти в «Барселону» или в «ПСЖ». Однако трансфер в парижский клуб сорвался, а каталонцы, по всей видимости, уже не успеют приобрести игрока до конца текущего трансферного окна, несмотря на желание самого футболиста перебраться в Испанию.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «горожан» четыре матча, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.  

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.  

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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