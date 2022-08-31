Аканджи сегодня станет игроком «Манчестер Сити»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи сегодня должен завершить свой переход в «Манчестер Сити». По информации от The Athletic, швейцарец прибыл в Манчестер, чтобы пройти медосмотр в стане «горожан».

Напомним, что «Манчестер Сити» нуждался в новом центральном защитника из-за кадровых проблем. В данный момент в лазарете находятся Эмерик Лапорт и Натан Аке. Также от повреждения страдает Кэлвин Филлипс, который при надобности тоже может сыграть в центре обороны.

Ранее сообщалось, что нападающий Эрлинг Холанн убедил Аканджи перебраться на «Этихад». Игроки с января 2020 года являлись партнёрами по дортмундской «Боруссии».