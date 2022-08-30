Гвардиола: «Альварес в будущем может выйти на элитный уровень»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил талант нападающего Хулиана Альвареса, который пополнил ряды «горожан» этим летом из «Ривер Плейта». Напомним, что аргентинец в первых четырёх официальных матчах за клуб отметился одним голов в Суперкубке Англии в ворота «Ливерпуля».

«Хулиан определённо в будущем может выйти на элитный уровень. Он очень скромный и позитивный. Он оставляет все силы на каждой тренировке. Альварес показал себя на предсезонке, а теперь делает это, когда выходит в официальных матчах. В последней игре он был вовлечён в два гола. Хулиан отлично чувствует, в какой момент в какой зоне ему нужно находиться», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.