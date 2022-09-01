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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Ноттингем Форест»: «Манчестер Сити» - невероятная команда»

 
01 Сентября 2022 • 05:14 Комментировать
Манчестер Сити
6:0
Ноттингем Форест
окончен

В пятом матче английского чемпионата Премьер-лиги «Ноттингем Форест» пришлось съездить в Манчестер, и там они были жестоко биты подопечными Хосепа Гвардиолы, которые одержали победу со счетом 6:0. Наставник «лесников», Стив Купер, отдал должное сопернику.

- Должен сказать, прежде всего - «Манчестер Сити», это фантастический соперник. Мы наивно сыграли в первом тайме, пропустив глупые мячи, после чего все стало намного сложнее. Я попросил ребят в перерыве не сдаваться, и они не сдавались, но и во втором тайме мы, к сожалению, тоже получили три гола. Что поделать, это, наряду с «Ливерпулем», самый сложный соперник в АПЛ, - цитирует Купера BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ноттингем Форест Стив Купер
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окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
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