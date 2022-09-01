Тренер «Ноттингем Форест»: «Манчестер Сити» - невероятная команда»

В пятом матче английского чемпионата Премьер-лиги «Ноттингем Форест» пришлось съездить в Манчестер, и там они были жестоко биты подопечными Хосепа Гвардиолы, которые одержали победу со счетом 6:0. Наставник «лесников», Стив Купер, отдал должное сопернику.

- Должен сказать, прежде всего - «Манчестер Сити», это фантастический соперник. Мы наивно сыграли в первом тайме, пропустив глупые мячи, после чего все стало намного сложнее. Я попросил ребят в перерыве не сдаваться, и они не сдавались, но и во втором тайме мы, к сожалению, тоже получили три гола. Что поделать, это, наряду с «Ливерпулем», самый сложный соперник в АПЛ, - цитирует Купера BT Sport.