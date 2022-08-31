«Манчестер Сити» Гвардиолы доминирует в АПЛ по сверхрезультативным матчам

«Манчестер Сити» в очередной раз удалось разгромить соперника в поединке Премьер-лиги.

Сегодня «горожане» расправились с «Ноттингем Форест» (6:0), отправив в сетку новичков чемпионата по три гола в каждом тайме. В общей сложности с момента назначения Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» уже в 32-й раз забивает пять или более голов за матч в АПЛ – лучший показатель среди всех команд лиги за данный период. Ближайший преследователь – «Ливерпуль» – забивал пять или более голов всего 15 раз за тот же период.

Примечательно также, что «Манчестер Сити» при Гвардиоле отмечается 5+ голами в АПЛ в среднем чаще, чем каждую седьмую игру.