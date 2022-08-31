Известный инсайдер: «Бернарду Силва ещё может перейти в «Барселону» в ближайшее время»

«Барселона» не лишилась всех шансов на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Недавно главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что португалец точно останется в клубе, несмотря на интерес «Барселоны» и «ПСЖ». С подобным заявлением выступил и генеральный директор английского гранда. По словам авторитетного инсайдера Херарда Ромеро, на самом деле данный вопрос ещё не решён: «Если «Барселоне» удастся навести порядок и оформить желаемые продажи до начала завтрашнего дня, они смогут сделать предложение по Бернарду. Я не верю в правдивость заявлений, которые сделали официальные лица «Манчестер Сити», – сообщил Ромеро.