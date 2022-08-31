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Известный инсайдер: «Бернарду Силва ещё может перейти в «Барселону» в ближайшее время»

 
31 Августа 2022 • 20:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.08 X 11.50 2 30.00
Через 0 ч. 20 мин.

«Барселона» не лишилась всех шансов на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Недавно главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что португалец точно останется в клубе, несмотря на интерес «Барселоны» и «ПСЖ». С подобным заявлением выступил и генеральный директор английского гранда. По словам авторитетного инсайдера Херарда Ромеро, на самом деле данный вопрос ещё не решён: «Если «Барселоне» удастся навести порядок и оформить желаемые продажи до начала завтрашнего дня, они смогут сделать предложение по Бернарду. Я не верю в правдивость заявлений, которые сделали официальные лица «Манчестер Сити», – сообщил Ромеро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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