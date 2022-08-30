Гвардиола – о Холанне: «Он может стать ещё лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал успехи нападающего Эрлинга Холанна, который после 4 туров возглавляет таблицу бомбардиров Английской премьер-лиги с 6 голами.

«О нём много говорят, нам это нравится. Надеюсь, он чувствует себя хорошо. Мы не сомневались в нём, но Эрлинг пока играет всего месяц. Он может стать лучше и ему нужно работать над этим», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В последнем матче за «Манчестер Сити» Холанн оформил хет-трик в ворота «Кристал Пэлас». Завтра «горожане» примут у себя дома «Ноттингем Форест», который потратил более 150 миллионов евро на трансферном рынке.