«Ноттингем Форест» официально объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди на правах годичной аренды.

По окончании текущего сезона английский клуб сможет выкупить 24-летнего бразильца за 30 миллионов евро. В такою же сумму игрока оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

Лоди принадлежит «матрасникам» с лета 2019 года. Всего в составе мадридской команды защитник провёл 118 матчей, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач.

После четырёх туров текущего розыгрыша АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.