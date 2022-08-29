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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани стал игроком «Валенсии», все формальности пройдены

 
29 Августа 2022 • 23:21 Комментировать
Валенсия
1:0
Атлетико М
1 4.05 X 3.30 2 2.00
1-й тайм

Испанская «Валенсия» официально объявила о приходе Эдинсона Кавани, он подписал двухлетний контракт с клубом. Кавани прилетел в понедельник в Валенсию, прошел все процедуры, связанные с медосмотром, после чего подписал соглашение с клубом.

Выступления на таком уровне, как Ла Лига, помогут ему лучше подготовиться к главному турниру года - Мундиалю в Катаре. Удивительно, но доселе испаноязычный футболист из Уругвая еще не играл в Испании, в основном его карьера развивалась в Италии и Франции, где он семь лет провел в составе «ПСЖ».

Последние два года Кавани защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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окончен Кадис 0:4 Атлетик Б 3.90 3.15 2.10
Идет 26 минута Валенсия 1:0 Атлетико М 4.05 3.30 2.00
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Сегодня, 29 Августа
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