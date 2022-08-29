Кавани стал игроком «Валенсии», все формальности пройдены

Испанская «Валенсия» официально объявила о приходе Эдинсона Кавани, он подписал двухлетний контракт с клубом. Кавани прилетел в понедельник в Валенсию, прошел все процедуры, связанные с медосмотром, после чего подписал соглашение с клубом.

Выступления на таком уровне, как Ла Лига, помогут ему лучше подготовиться к главному турниру года - Мундиалю в Катаре. Удивительно, но доселе испаноязычный футболист из Уругвая еще не играл в Испании, в основном его карьера развивалась в Италии и Франции, где он семь лет провел в составе «ПСЖ».

Последние два года Кавани защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед».