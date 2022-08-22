«Валенсия» вновь арендует Хиля

Испанская «Валенсия» очень близка к тому, чтобы согласовать аренду полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Брайана Хиля. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Хиль перейдёт в «Валенсию» на правах аренды без права выкупа. Напомним, что испанец перебрался в «Тоттенхэм» лишь прошлым летом из «Севильи», но не получил в Лондоне должной игровой практики.

Во второй половине прошлого сезона Хиль уже выступал за «Валенсию» на правах аренды. В 13 матчах за «летучих мышей» в чемпионате Испании 21-летний полузащитник отметился одной результативной передачей.