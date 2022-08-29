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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо оценил работу Симеоне в «Атлетико»

 
29 Августа 2022 • 08:30 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
1 4.05 X 3.30 2 2.00
Через 13 ч. 28 мин.

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о работе главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«Труд Симеоне полностью изменил «матрасников». До его прихода команда испытывала проблемы, и Диего сыграл огромную роль в изменении образа мышления игроков. Он сделал «Атлетико» одной из лучших команд мира. Для меня его работа является примером», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

«Валенсия» встретится с «Атлетико» в матче третьего тура Ла Лиги. Поединок состоится на «Месталье» сегодня, 29 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Дженнаро Гаттузо Диего Симеоне
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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
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29.08  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.90 3.15 2.10
29.08  23:00 Валенсия ... Атлетико М 4.05 3.30 2.00
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