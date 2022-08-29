Гаттузо оценил работу Симеоне в «Атлетико»

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о работе главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«Труд Симеоне полностью изменил «матрасников». До его прихода команда испытывала проблемы, и Диего сыграл огромную роль в изменении образа мышления игроков. Он сделал «Атлетико» одной из лучших команд мира. Для меня его работа является примером», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

«Валенсия» встретится с «Атлетико» в матче третьего тура Ла Лиги. Поединок состоится на «Месталье» сегодня, 29 августа.