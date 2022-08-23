«Валенсия» может перехватить Кавани у «Вильярреала»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Валенсии», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, испанский клуб опережает в гонке за 35-летнего уругвайца «Вильярреал» и «Ниццу». Ранее главный тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери подтвердил, что Кавани может присоединиться к его команде.

В минувшем сезоне нападающий провёл за манкунианцев 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее Кавани также защищал цвета «ПСЖ» и «Наполи». Отметим, что уругваец является лучшим бомбардиром в истории французского гранда с 200 голами в своём активе.