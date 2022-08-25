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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» готов предложить за полузащитника «Ренна» 50 миллионов евро

 
25 Августа 2022 • 16:51 Комментировать
Ланс
...
Ренн
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27.08 22:00

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» Ловро Майеру, сообщает L’Equipe.

По информации Foot Mercato, «матрасники» готовы предложить за 24-летнего хорвата 40-50 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Майера в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Ренна» 36 матчей, забив шесть голов и отдав девять результативных передач. Ранее он выступал за загребские «Динамо» и «Локомотив».

Свой следующий матч «Атлетико» проведёт 29 августа против «Валенсии». Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ренн Ловро Майер Трансферы футбола - лето 2022
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