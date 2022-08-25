«Атлетико» готов предложить за полузащитника «Ренна» 50 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» Ловро Майеру, сообщает L’Equipe.

По информации Foot Mercato, «матрасники» готовы предложить за 24-летнего хорвата 40-50 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Майера в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Ренна» 36 матчей, забив шесть голов и отдав девять результативных передач. Ранее он выступал за загребские «Динамо» и «Локомотив».

Свой следующий матч «Атлетико» проведёт 29 августа против «Валенсии». Начало — в 23:00 по московскому времени.