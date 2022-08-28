Фабрицио Романо подтвердил переход Лоди в «Ноттингем Форест»

Сделка по переходу защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди в «Ноттингем Форест» полностью согласована, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний бразилец перейдёт в клуб из АПЛ на правах аренды, которая обойдётся «лесникам» в 5 миллионов евро. Соглашение будет включать в себя опцию последующего выкупа футболиста за 30 миллионов евро. В такую же сумму игрока сборной Бразилии оценивает портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «матрасников» 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. За «Атлетико» Лоди выступает лета 2019 года.