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Фабрицио Романо подтвердил переход Лоди в «Ноттингем Форест»

 
28 Августа 2022 • 09:45 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
1 6.90 X 4.50 2 1.45
Через 7 ч. 31 мин.

Сделка по переходу защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди в «Ноттингем Форест» полностью согласована, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний бразилец перейдёт в клуб из АПЛ на правах аренды, которая обойдётся «лесникам» в 5 миллионов евро. Соглашение будет включать в себя опцию последующего выкупа футболиста за 30 миллионов евро. В такую же сумму игрока сборной Бразилии оценивает портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «матрасников» 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. За «Атлетико» Лоди выступает лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ноттингем Форест Ренан Лоди Фабрицио Романо Трансферы футбола - лето 2022
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ТОТТЕНХЭМ
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