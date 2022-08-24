Итальянский клуб намерен арендовать Сауля у «Атлетико»

Итальянская «Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

27-летний испанец не всегда проходит в стартовый состав «матрасников». Больше игровой практики хавбеку готова предложить итальянская «Рома»: по информации журналиста-инсайдера Экрема Конура, римляне уже вступили в переговоры с «Атлетико» по аренде футболиста.

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес был арендован лондонским «Челси», за который отыграл всего 23 матча во всех турнирах. Соглашение испанца с «Атлетико» рассчитано до 2026 года, а стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.