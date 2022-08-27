Ди Мария может пропустить матч с «ПСЖ»

Анхель ди Мария может пропустить матч против «ПСЖ», который состоится во вторник 6 сентября на «Парк де Пренс». Об этом сообщает инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что ди Мария выступал за «ПСЖ» с 2015 по 2022 год. Аргентинец покинул французский клуб этим летом и присоединился на правах свободного агента к «Ювентусу», за который уже успел отличиться голом в дебютном матче.

Ди Мария также является лучшим ассистентом в истории «ПСЖ» и входит в топ-10 лучших бомбардиров клуба за все времена.

Аргентинец планирует вернуться в строй к 3 сентября и принять участие в матче против «Фиорентины». Несмотря на это, ещё неизвестно, будет ли ди Мария в форме для участия в игре с «ПСЖ».