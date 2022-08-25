Недвед: «Ювентусу» был интересен Депай, но мы выбрали Милика»

Вице-президент «Ювентуса» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Как недавно стало известно, состав «бьянконери» усилит нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик. По словам Недведа, поляк отлично вписывается в команду: «Депай был в нашем шорт-листе, но мы предпочли Милика, потому что он отлично подходит «Ювентусу». Мы очень верим в него и ждём от него множества забитых голов».

Известный экс-полузащитник также прокомментировал информацию о приближающемся приходе хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса: «Сейчас я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что он не наш игрок. Есть несколько кандидатур, которые нам интересны, и рынок по-прежнему открыт. Мы обязательно что-нибудь предпримем», – ответил Недвед.