Перин признался, что думал завершить карьеру

Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин признался, что думал о завершении карьеры. Напомним, что итальянец уже несколько лет исполняет роль запасного вратаря «старой синьоры».

«Я задумывался о завершении карьеры после травмы. Я был разбит, но мой ментальный наставник помог мне прийти в себя. Я заново открыл для себя футбол и показываю это каждый день», – цитирует Перина Football Italia.

Напомним, что Перин в 2019 году получил травму плеча, из-за которой пропустил 216 дней. Позапрошлый сезон итальянец провёл на правах аренды в составе «Дженоа», который в данный момент выступает в Серии Б.