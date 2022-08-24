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Чемпионат Италии. Серия А

Милик будет зарабатывать в «Ювентусе» 3,5 млн в год

 
24 Августа 2022 • 21:53 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.30 X 3.20 2 3.25
27.08 19:30

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик всё ближе к возвращению в Италию.

Переговоры по переходу поляка в «Ювентус» на правах аренды с возможностью выкупа находятся на завершающей стадии. Туринцы заплатят 2 млн евро за аренду Милика, а полноценный трансфер форварда будет стоить 8 млн. Игрок согласовал с «бьянконери» четырёхлетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро в год без учётов бонусов. Кроме того, как уже сообщалось, 20% от суммы перехода получит «Наполи», за который Милик выступал в прошлом.

В составе «Марселя» 28-летний нападающий провёл 55 матчей, записав себе в актив 30 голов и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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