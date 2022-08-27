Аллегри: «Моуринью всегда объективен в своих суждениях»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о матче против «Ромы», который завершился вничью (1:1).

«Команда выступила хорошо. Мы были агрессивны и здорово смотрелись технически. «Рома» – очень сильный соперник, а Моуринью всегда знает рецепт победы».

Рулевой туринцев также прокомментировал слова португальского коллеги о том, что «Роме» повезло пропустить лишь один гол до перерыва: «Жозе всегда здраво и объективно оценивает происходящее. Когда вы не превращаете превосходство в голы, соперник всегда может наказать – и это произошло сегодня с нами», – отметил в интервью DAZN Аллегри.