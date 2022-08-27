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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Моуринью всегда объективен в своих суждениях»

 
27 Августа 2022 • 22:22 Комментировать
Ювентус
1:1
Рома
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о матче против «Ромы», который завершился вничью (1:1).

«Команда выступила хорошо. Мы были агрессивны и здорово смотрелись технически. «Рома» – очень сильный соперник, а Моуринью всегда знает рецепт победы».

Рулевой туринцев также прокомментировал слова португальского коллеги о том, что «Роме» повезло пропустить лишь один гол до перерыва: «Жозе всегда здраво и объективно оценивает происходящее. Когда вы не превращаете превосходство в голы, соперник всегда может наказать – и это произошло сегодня с нами», – отметил в интервью DAZN Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Массимилиано Аллегри
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окончен Ювентус 1:1 Рома 2.45 3.20 3.10
Идет 45 минута Специя 2:1 Сассуоло 3.05 3.65 2.25
Идет 45 минута Милан 1:0 Болонья 1.37 5.50 7.50
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