Гендиректор «Ювентуса» прокомментировал приближающийся приход Паредеса

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене признал, что в скором времени полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может переехать в Турин.

«Мы будем рады отпустить игроков, на которых мы не рассчитываем, ради достижения баланса. Что касается подписаний, мы продолжаем вести обсуждения по некоторым футболистам.

В настоящий момент мы действительно ведём переговоры с «ПСЖ» по Паредесу, но прежде всего нам нужно тщательно изучить возможные продажи», – рассказал в интервью DAZN гендиректор «бьянконери».

Как сообщалось в СМИ, Леандро Паредес близок к переходу в «Ювентус» на правах аренды с опцией выкупа.