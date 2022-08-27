Абрахам вошёл в тройку лучших бомбардиров-англичан в истории Серии А

В матче третьего тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал дома «Рому», уже на первых минутах «старая синьора» вышла вперед, однако во второй половине встречи римляне сумели сравнять счет.

Это сделал перебравшийся в клуб в прошлом сезоне Тэмми Абрахам, для которого гол стал уже восемнадцатым в статистике выступлений в Серии А. Такой результат позволил Тэмми войти в тройку лучших бомбардиров Серии А среди англичан. Он сравнялся по количеству мячей с Тревором Фрэнсисом.

Ну а впереди остаются лишь двое - это Джеральд Хитченс с 59-ю мячами, а также Дэвид Платт, забивший 31 гол.