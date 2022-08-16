Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В надежде вернуть былое величие: Моуринью надеется завоевать с «Ромой» скудетто

 
16 Августа 2022 • 13:56 Комментировать
Рома
...
Кремонезе
1.25 5.80 13.00
22.08 19:30

«Рома» начала сезон в Серии А с победы над «Салернитаной». Римляне делают ставку на этот сезон. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» пытается предсказать итоги сезона.

Жозе Моуринью давно выглядит тренером, чьи серьёзные успехи остались позади. Можно спорить о той игре, которую он прививает своим командам, о методах работы, однако бесспорным остаётся факт, что это великий тренер. Моуринью выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и миланским «Интером». Португальский клуб – единственный не топ-клуб, который выиграл Лигу чемпионов, не считая «Аякса». «Интер» же остаётся последним итальянским коллективом на настоящий момент, который брал трофей.

Моуринью хорошо работал с «Реалом», хотя Лигу чемпионов не выиграл. Его возвращение в «Челси» тоже было ознаменовано чемпионством. Однако потом в его карьере начался спад. Победа в Лиге Европы и Кубке лиги с «МЮ» – успехи уже совсем другого уровня. В «Тоттенхэме» у португальца ничего толком не получилось, и его приглашение в «Рому» выглядело уже серьёзным шагом назад, ведь по уровню игры римлян никак нельзя отнести к топ-клубам.

Первый сезон в столице Италии у Моуринью получился средним, но ознаменовался выигранным еврокубком. Лига конференций, правда, совсем уж странный турнир, чтобы португалец мог им гордиться. Пока его антипод Гвардиола борется за победу в Лиге чемпионов, слишком мелко было бы кичиться успехом в третьем по уровню еврокубке. Однако в новом сезоне и Моуринью, и «Рома» надеются на большой успех.

Римляне провели трансферную кампанию, которая претендует на эпитет «чемпионская». Убедить Пауло Дибалу перебраться в Рим – это огромное достижение. Пожалуй, размен аргентинца на ушедшего Генриха Мхитаряна выглядит даже в пользу «Ромы». Конечно, Дибала должен наконец-то примерить на себя роль лидера и реализовать свой потенциал,  и это вполне реально. Жоржиньо Вейналдум прошлый сезон потерял в «ПСЖ», но до этого он играл у Юргена Клоппа и уж точно не разучился играть. Опытный Неманья Матич не тянет темп Премьер-лиги, но в Серии А ещё должен давать результат. Правый защитник Зеки Челик и вовсе может стать украшением «Ромы».

Удивительно, но многие игроки шли именно под Моуринью. Португалец сумел не просто усилить состав «Ромы», но и в целом команда обошлась без серьёзных потерь, если не считать ветерана Мхитаряна. Уход Верету проблемой назвать тоже сложно.

В итоге «Рома» получила состав, которому под силу выиграть Серию А. У римлян не самый сильный набор игроков в Италии, но завоевать скудетто им уж точно по силам. На руку «Роме» играет тот факт, что и остальные клубы не могут похвастаться звёздами первой величины. «Наполи» растерял сильнейших игроков, да и неаполитанцы вместе с миланскими клубами и «Ювентусом» будут тратить силы в Лиге чемпионов. «Хитрый лис» Моуринью явно готов пожертвовать Лигой Европы для успеха в Италии.

Португалец понимает лучше всех, что в случае его неудачи в «Роме» получить в дальнейшем приглашение от топ-клуба будет практически невозможно. Моуринью всенепременно нужна история успеха прямо сейчас. В свою очередь и «Рома» очень хочет как минимум вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас на старте сезона кажется, что обе стороны могут получить то, что хотят.

Риск понятен всем. Моуринью в последние годы постоянно скандалит со своими игроками, и нет никакой уверенности, что через пару месяцев он не разругается с тем же Дибалой. Да и вообще любой конфликт может сломать команду. Повторимся, что «Рома», конечно,  не обладает самым сильным составом в Серии А и не является главным фаворитом турнира. И всё же Моуринью может привести «Рому» к титулу и вернуть былое величие.

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА КРЕМОНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» захочет приобрести защитника «Интера», если продаст Алонсо в «Барселону» 1
11:43 · Италия. Серия А
«Монца» усилится полузащитником «Ювентуса»
11:35 · Италия. Серия А
Бремер рассказал, как относится к Аллегри
10:41 · Италия. Серия А
Итальянский клуб арендовал полузащитника «Ростова» официально
09:58 · Англия. Премьер-лига
После продажи Касадеи «Интер» попытается купить защитника «Боруссии» Дортмунд
09:33 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» может перебраться в Серию А
09:22 · Англия. Премьер-лига
Касадеи согласовал условия контракта с «Челси»
08:29 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» в шаге от подписания полузащитника «Тоттенхэма»
08:21 · Италия. Серия А
«Торино» Миранчука готовит новый трансфер
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер полузащитника «Интера»
07:32 · Италия. Серия А
Одноклубник Миранчука извинился за бойкот матча с «Монцей»
07:17 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал успешный дебют Хвичи в Серии А
06:49 · Италия. Серия А
Осимхен оценил уровень Хвичи
06:43 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о травмах игроков «Ювентуса»
06:19 · Италия. Серия А
Кварацхелия оценил свой дебют за «Наполи»
Все новости
Рекомендуем