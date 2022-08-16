В надежде вернуть былое величие: Моуринью надеется завоевать с «Ромой» скудетто

«Рома» начала сезон в Серии А с победы над «Салернитаной». Римляне делают ставку на этот сезон. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» пытается предсказать итоги сезона.

Жозе Моуринью давно выглядит тренером, чьи серьёзные успехи остались позади. Можно спорить о той игре, которую он прививает своим командам, о методах работы, однако бесспорным остаётся факт, что это великий тренер. Моуринью выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и миланским «Интером». Португальский клуб – единственный не топ-клуб, который выиграл Лигу чемпионов, не считая «Аякса». «Интер» же остаётся последним итальянским коллективом на настоящий момент, который брал трофей.

Моуринью хорошо работал с «Реалом», хотя Лигу чемпионов не выиграл. Его возвращение в «Челси» тоже было ознаменовано чемпионством. Однако потом в его карьере начался спад. Победа в Лиге Европы и Кубке лиги с «МЮ» – успехи уже совсем другого уровня. В «Тоттенхэме» у португальца ничего толком не получилось, и его приглашение в «Рому» выглядело уже серьёзным шагом назад, ведь по уровню игры римлян никак нельзя отнести к топ-клубам.

Первый сезон в столице Италии у Моуринью получился средним, но ознаменовался выигранным еврокубком. Лига конференций, правда, совсем уж странный турнир, чтобы португалец мог им гордиться. Пока его антипод Гвардиола борется за победу в Лиге чемпионов, слишком мелко было бы кичиться успехом в третьем по уровню еврокубке. Однако в новом сезоне и Моуринью, и «Рома» надеются на большой успех.

Римляне провели трансферную кампанию, которая претендует на эпитет «чемпионская». Убедить Пауло Дибалу перебраться в Рим – это огромное достижение. Пожалуй, размен аргентинца на ушедшего Генриха Мхитаряна выглядит даже в пользу «Ромы». Конечно, Дибала должен наконец-то примерить на себя роль лидера и реализовать свой потенциал, и это вполне реально. Жоржиньо Вейналдум прошлый сезон потерял в «ПСЖ», но до этого он играл у Юргена Клоппа и уж точно не разучился играть. Опытный Неманья Матич не тянет темп Премьер-лиги, но в Серии А ещё должен давать результат. Правый защитник Зеки Челик и вовсе может стать украшением «Ромы».

Удивительно, но многие игроки шли именно под Моуринью. Португалец сумел не просто усилить состав «Ромы», но и в целом команда обошлась без серьёзных потерь, если не считать ветерана Мхитаряна. Уход Верету проблемой назвать тоже сложно.

В итоге «Рома» получила состав, которому под силу выиграть Серию А. У римлян не самый сильный набор игроков в Италии, но завоевать скудетто им уж точно по силам. На руку «Роме» играет тот факт, что и остальные клубы не могут похвастаться звёздами первой величины. «Наполи» растерял сильнейших игроков, да и неаполитанцы вместе с миланскими клубами и «Ювентусом» будут тратить силы в Лиге чемпионов. «Хитрый лис» Моуринью явно готов пожертвовать Лигой Европы для успеха в Италии.

Португалец понимает лучше всех, что в случае его неудачи в «Роме» получить в дальнейшем приглашение от топ-клуба будет практически невозможно. Моуринью всенепременно нужна история успеха прямо сейчас. В свою очередь и «Рома» очень хочет как минимум вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас на старте сезона кажется, что обе стороны могут получить то, что хотят.

Риск понятен всем. Моуринью в последние годы постоянно скандалит со своими игроками, и нет никакой уверенности, что через пару месяцев он не разругается с тем же Дибалой. Да и вообще любой конфликт может сломать команду. Повторимся, что «Рома», конечно, не обладает самым сильным составом в Серии А и не является главным фаворитом турнира. И всё же Моуринью может привести «Рому» к титулу и вернуть былое величие.

Роман Андреев