Аллегри: «Всегда приятно встретиться с Моуринью»

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча третьего тура Серии А против «Ромы». Напомним, что «старая синьора» примет у себя дома римлян завтра в 19:30 по московскому времени.

«Завтра мы сыграем против команды, у которой всё идёт очень хорошо. Всегда приятно встретиться с Моуринью, он проделывает хорошую работу в «Роме», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

«Рома» набрала максимум очков в двух первых турах итальянской Серии А. «Ювентус» набрал всего 4 пункта, сыграв вничью в начале недели на выезде против «Сампдории».

Завтра со своей бывшей командой встретится нападающий «Ромы» Пауло Дибала.