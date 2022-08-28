Моуринью: «Рома» нуждается в трёх игроках»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о необходимости усилить состав до закрытия трансферного окна.

«Глядя на нашу скамейку запасных, легко понять, что сейчас мы ограничены в возможностях. Нам нужен нападающий, который, полагаю, прибудет завтра или послезавтра. Также нам не хватает полузащитника, который мог бы заменить Джини [Джорджиньо Вейналдума]. В общей сложности мы нуждаемся в трёх игроках», – заявил португальский специалист.

Стоит отметить, что под скорым прибытием нового нападающего Моуринью подразумевал приход Андреа Белотти, согласовавшего контракт с «Ромой».