Моуринью рассказал о мотивации на матч с «Ювентусом»

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о предстоящей встрече с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура чемпионата Италии.

«Роме» предстоит встреча с большим клубом, который всегда нацелен на чемпионский титул. Однако это всего лишь одна игра из 38. И мы хотим показать, на что способны. «Рома» сыграет против топ-соперника, поэтому мотивация будет соответствующей», - приводит слова португальского тренера пресс-служба «волков».

Матч состоится в субботу, 27 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После двух туров римляне идут на третьем месте в Серии А, а туринцы занимают пятую строчку.