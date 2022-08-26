Аллегри: «Нужно пройти через трудные времена»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что его команде нужно пройти через трудные времена. Напомним, что в прошлом сезоне «старая синьора» финишировала на четвёртом месте в Серии А.

«Для меня лучшее веселье – это победы. Но для них нужно пройти через трудные времена. Нам нужно набраться терпения», – сказал Аллегри на своей пресс-конференции.

В следующем туре Серии А «Ювентус» встретится с «Ромой». Экс-форвард «старой синьоры» Пауло Дибала сможет сыграть против бывшего клуба завтра в 19:30 по московскому времени. У «джаллоросси» пока 6 очков из 6 в чемпионате, тогда как «Ювентус» набрал всего 4 пункта.