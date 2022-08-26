«Ювентус» официально объявил о переходе нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.

28-летний поляк пополнил состав туринского клуба на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа за 8 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе французского клуба 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи. В текущем розыгрыше чемпиона Франции на счету польского форварда две игры и ни одного результативного действия.

Цвета «Марселя» Милик защищал с 2020 года. Ранее он также выступал за «Наполи», «Аякс» и леверкузенский «Байер».