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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович сделал всего 9 касаний в игре с «Сампдорией»

 
23 Августа 2022 • 11:08 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.30 X 3.20 2 3.25
27.08 19:30

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович во вчерашнем матче с «Сампдорией» сделал всего 9 касаний. Напомним, что «старая синьора» не смогла добыть три очка, сыграв вничью 0:0.

Также отмечается, что Влахович в этом сезоне пока является лидером Серии А по количеству попаданий в офсайд. При этом на счету форварда два года в двух матчах нового сезона. Оба своих мяча серб забил в первом туре в ворота «Сассуоло».

В январе «Ювентус» заплатил «Фиорентине» за Влаховича сумму в районе 83 миллионов евро. Серб стал третьим самым дорогим футболистом в истории «старой синьоры» после Гонсало Игуаина и Маттайса де Лихта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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