Влахович сделал всего 9 касаний в игре с «Сампдорией»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович во вчерашнем матче с «Сампдорией» сделал всего 9 касаний. Напомним, что «старая синьора» не смогла добыть три очка, сыграв вничью 0:0.

Также отмечается, что Влахович в этом сезоне пока является лидером Серии А по количеству попаданий в офсайд. При этом на счету форварда два года в двух матчах нового сезона. Оба своих мяча серб забил в первом туре в ворота «Сассуоло».

В январе «Ювентус» заплатил «Фиорентине» за Влаховича сумму в районе 83 миллионов евро. Серб стал третьим самым дорогим футболистом в истории «старой синьоры» после Гонсало Игуаина и Маттайса де Лихта.