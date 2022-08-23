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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан предложил свои услуги «Роме»

 
23 Августа 2022 • 14:58 Комментировать
Ювентус
...
Рома
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27.08 19:30

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан может вернуться в «Рому». По информации от La Gazzetta dello Sport, хавбек предложил свои услуги «джаллоросси» на фоне травмы Джорджиньо Вейналдума, который выбыл из строя минимум на три месяца.

Напомним, что Наингголан выступал за «Рому» с 2013 по 2018 год. Футболист в этот период был интересен многим клубам Английской премьер-лиги, но постоянно отказывался от возможности переехать в Великобританию.

Вейналдум перешёл в «Рому» этим летом на правах аренды с правом выкупа из «ПСЖ». За новую команду футболист провёл всего 11 минут в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Антверпен Раджа Наингголан Трансферы футбола - лето 2022
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ЮВЕНТУС РОМА
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